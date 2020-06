10.06.2020 h 17:30 commenti

Un tavolo per coordinare il trasporto scolastico della Valbisenzio. La proposta de La città per noi

Con una mozione al Comune di Cantagallo il movimento propone una cabina di regia fra genitori, dirigenti scolastici e amministratori per ripensare alle corse scolastiche nel rispetto dei protocolli anticontagio

Un tavolo di coordinamento fra genitori, insegnati, dirigenti scolastici e amministratori comunali e provinciali per progettare il servizio scolastico per gli studenti della Valbisenzio che da settembre ricominceranno a frequentare le scuole superiori a Prato o dovranno raggiungere con lo scuolabus i plessi dei comuni valbisentini. A proporlo, tramite una mozione presentata al comune di Cantagallo che sarà riproposta anche a livello provinciale, il movimento La città per noi. “Fra pochi mesi i nostri ragazzi – spiega il capogruppo Alessandro Logli – dovrebbero tornare a scuola e siamo preoccupati per le corse degli autobus che erano già problematiche negli anni passati.” Come sempre il problema sono le distanze sociali che inevitabilmente dimezzano gli utenti e quindi aumentano i costi. “Creare una sinergia con chi ogni giorno usufruisce di questi servizi e chi li deve organizzare – spiega la consigliera barbara Manciulli – è una risposta concreta alle esigenze delle famiglie, ad esempio con un ingresso scaglionato delle scuole si potrebbe evitare il sovraffollamento dei bus. Ci piacerebbe replicare il tavolo anche per quanto riguarda la ripartenza delle scuole. Restando nella cornice delle leggi nazionali e regionali poter contribuire a trovare soluzioni che siano fattibili per le famiglie. Pensiamo ad esempio a una doppia turnazione delle lezioni”.

A preoccupare genitori e ragazzi anche i collegamenti con Castglione dei Pepoli dove molti studenti dell’alta val di Bisenzio frequentano gli istituti superiori, in questo caso però l’accordo è interegionale.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus