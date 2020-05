11.05.2020 h 12:23 commenti

Un sondaggio online per conoscere la mobilità del dopo Covid 19

L'iniziativa promossa da un pool di società e associazioni di esperti con il patrocinio del Comune

).

Il settore dei trasporti è uno di quelli su cui ha pesato maggiormente la chiusura delle attività nelle lunghe settimane del “confinamento” anti-epidemia. Sul futuro della mobilità di tutti giorni e di quella più occasionale dei viaggi di lavoro o per le vacanze pesano grandi incertezze: continuerà il lavoro da casa (lavoro agile, smart working), aumenterà l’uso dell’auto, diminuirà quello del trasporto pubblico, aumenterà l’uso della bicicletta, dei monopattini e delle moto, e che ne sarà dei servizi innovativi come il bike e car sharing e della mobilità elettrica (bici e , auto, ecc.)? Le ipotesi sono varie, ma molto dipenderà anche da quanto le persone si adatteranno al nuovo scenario adottando abitudini diverse da prima.

"Il Comune di Prato parte avvantaggiato con i suoi 105 chilometri di piste ciclabili e ciclopedonali - commenta l'assessore Leoni - Importanti investimenti sono già in corso quali la ciclovia Prato Firenze ma anche il raccordo tra i percorsi già strutturati e dedicati alla mobilità dolce con modalità "segnaletiche".