10.10.2018 h 10:40 commenti

Un solo segretario per le Filctem Cgil di Prato e Pistoia: sarà il pratese Massimiliano Brezzo

Ieri l'elezione al termine del congresso pistoiese, mentre domani si terrà l'assise all'Art Hotel. E' il primo passo verso l'accorpamento funzionale tra le due sedi

Il pratese Massimiliano Brezzo è stato eletto segretario generale della Filctem di Pistoia. Manterrà lo stesso incarico anche alla Filctem di Prato. L’elezione è avvenuta ieri, 9 ottobre, ed è il primo passo in vista dell’accorpamento funzionale tra la Filctem di Prato e quella di Pistoia.

“La Filctem di Pistoia ha raccolto una sfida importante - dichiara il segretario generale neo eletto - quella di provare a fare sinergia tra due strutture che, pur restando distinte, eleggono lo stesso segretario generale. Questo consentirà ad entrambe di lavorare meglio, grazie alla contiguità di territorio, specie su quei settori, come gas-acqua ed energia, le cui aziende hanno sempre dimensioni più ampie di quella provinciale. Una scelta - continua Brezzo - che ci farà crescere, perché apre la strada alla trasmissione e allo scambio di esperienze e di competenze tra sindacalisti che, pur lavorando nella stessa categoria, si sono formati su sistemi industriali e settori diversi, specifici del proprio territorio”

Nella Filctem è il primo esperimento in Italia del genere, nato su proposta della segreteria nazionale. "Sappiamo che saremo monitorati - conclude Brezzo - perché, se riesce, potrà portare a una fusione, e essere replicato in altri territori. Ma questo non ci spaventa perché siamo certi che sapremo lavorare bene in squadra”.

Intanto domani, giovedì 11, all’Arthotel si terrà il III Congresso provinciale della Filctem pratese.