16.06.2022

Un servizio d'ordine speciale per la corsa podistica "Prato per la vita"

A garantire la sicurezza degli atleti agli incroci sono stati i ragazzi della cooperativa Kepos. Al via per loro anche un nuovo progetto di inclusione in collaborazione con l'Asd Pallamano

Un servizio d'ordine speciale per la manifestazione podistica “Prato per la vita” che si è corsa il 14 giugno: a garantire la sicurezza agli incroci e a indicare il percorso ai podisti, i ragazzi della Kepos accompagnati dai loro educatori. Un'esperienza che si ripete da anni, che si è arricchita di un nuovo tassello: Kepos, infatti, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con l' Asd Pallamano per dare vita al Progetto Pallamano “A ruota libera” che prevede l’utilizzo condiviso del mezzo attrezzato della cooperativa. “Si tratta di un progetto di inclusione al contrario – spiega la presidente Tamara Michelini - in quanto siamo noi ad aiutare la squadra di pallamano mettendo a disposizione il nostro pulmino per i loro spostamenti”.

