Un secolo (e passa) di sport in città: le foto storiche recuperate da Prato Scomparsa

Il nuovo videocollage realizzato da Daniele Nuti ricostruisce la passione sportiva dei pratesi: dalle gare di palla al bracciale al calcio, passando per l'Etruria, il ciclismo e tutte le altre discipline



Chi conosce l’ormai consolidata formula di Prato Scomparsa, sa che molto spesso escono questi “videocollage”, che danno la possibilità di racchiudere in un denominatore comune, un bel po’ di fotografie, di varie fonti (come sempre citate e precise), che in un certo modo, e senza pretese, raccontino una piccola storia.



Stavolta ho voluto racchiudere le immagini nel legame tra Prato e lo Sport, partendo dalla fine dell’Ottocento, con i pionieri della “Palla al bracciale”, di cui Bruno Banchini fu grande campione, passando per storiche realtà cittadine come la Società Etruria, ma anche il calcio e le sue origini, il ciclismo, la Pallagrossa e tanto altro, in una selezione che vuole essere solo la prima, poiché sicuramente ci sarà modo di tornare sull’argomento…

Lo Sport, l’agonismo, sono cose dense di energia, ed i ricordi ad esso legati sono molto forti se si va indietro nel tempo, e non importa se la partita era in uno stadio o nel campetto dietro casa, perché ciò che va a suscitare e stimolare il ricordo, non ha schemi, è solo emozione.

Recentemente, Prato Scomparsa si è rifatta il look, continua la sua ricerca e condivisione, portando avanti i vari pezzi del progetto, dalla storica pagina Facebook (a quota 13000 “likes”), il canale YouTube , il seguitissimo canale Instagram e l’innovativa App , lanciata ad ottobre 2018, la prima nel genere, per la quale sarebbe bello poter trovare un “producer” lungimirante, per poterla implementare in maniera professionale.

Come detto, le fonti fotografiche sono varie, ma l’elemento più prezioso sono tutti coloro che visitano la pagina, perché quando aprono i propri cassetti, molto spesso hanno messo a disposizione scatti eccezionali che talvolta sono anche andati a colmare lacune temporali o di luoghi… anzi, se volete condividere le vostre immagini scrivete a Prato Scomparsa, dalla pagina o all’indirizzo e-mail info@pratoscomparsa.it

Daniele Nuti