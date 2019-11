02.11.2019 h 17:16 commenti

Un rito che dura da oltre un secolo: il 2 novembre aperta la chiesina della famiglia Ciulli a San Giorgio

In occasione della commemorazione dei defunti la mattina viene celebrata la messa in suffragio di tutti i morti, mentre per tutto il giorno chi vuole trovare un luogo di raccoglimento e pace può sostare all'interno o nel giardino che la circonda

Il giorno dedicato alla commemorazione dei defunti, a San Giorgio a Colonica da oltre un secolo si rispetta un antico rituale; la messa e la visita alla cappella della famiglia Ciulli aperta un solo giorno in tutto l’anno.La storia racconta che all'inizio del Novecento il fidanzato di una delle donne della famiglia sia morto tragicamente, così è stata costruita una cappella per ricordarlo e seppellirlo. Da allora ogni anno per l’intera giornata del 2 novembre chiunque può entrare e fare una preghiera per tutti i propri defunti e ammirare l’interno realizzata con marmi bicromi e vetrate istoriate. L’esterno invece è realizzato in mattoni con un rosone in marmo e un bassorilievo con il Cristo su uno sfondo blu. Intorno si estende un giardino. Per anni era in vigore il vincolo cimiteriale, nei secoli sono stati tumulati altri membri della famiglia, che è stato recentemente fatto decadere in modo da permettere la coltivazione dei terreni intorno alla chiesetta.Un luogo suggestivo e sconosciuto a chi non abita a San Giorgio a Colonica che verrà segnalato al Fai per essere inserito nel programma delle giornate di primavera.