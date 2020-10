06.10.2020 h 12:30 commenti

Un quindicenne pratese nel cast della quinta edizione del docu-reality "Il Collegio"

Luca Lapolla scelto tra i 21 partecipanti. Il programma, particolarmente amato dai giovanissimi, andrà in onda su Rai2 a partire da martedì 27 ottobre in prima serata. I partecipanti saranno proiettati nella scuola del 1992

C'è anche un 15enne pratese tra i protagonisti della quinta edizione de “Il Collegio”, il docu-reality di Rai2, diventato negli anni un vero e proprio cult tra i giovanissimi e gli adolescenti, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, in onda a partire da martedì 27 ottobre in prima serata. Si chiama Luca Lapolla e sarà in compagnia di altri 20 ragazzi, tra i quali è nutrita la pattuglia toscana: oltre a Luca fanno parte del cast Rebecca Mongelli di Sesto Fiorentino e i fratelli Rahul Teoli (15 anni) e Usha Teoli (17 anni) di Piombino.

Il format del programma prevede che i ragazzi varchino i cancelli del nuovo collegio, il “Regina Margherita” di Anagni (Frosinone) per essere catapultati nel 1992, anno in cui molti dei loro stessi genitori hanno frequentato e vissuto la scuola. A raccontare e ad accompagnare le avventure dei giovani studenti durante le 8 puntate del programma sarà la voce di Giancarlo Magalli. "Il programma - sottolineano dalla produzione - è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso".