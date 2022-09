13.09.2022 h 15:02 commenti

Caro bollette, un quarto dei circoli Arci a rischio chiusura entro la fine dell'anno

I costi energetici mettono in ginocchio i circoli che stanno pensando anche di chiedere la cassa integrazione per alcuni dipendenti e di chiudere per qualche ora durante la giornata

Un quarto dei circoli Arci della provincia di Prato sono a rischio chiusura entro la fine dell'anno se non si trova una soluzione al caro bolletta, il restante 75% ha la prospettiva di sopravvivere ma con fatica. L'allarme è dell'Arci provinciale preoccupato, non tanto dalle bollette della corrente di luglio ma dalle prossime, dove i costi saranno ancora più alti e quindi i margini sempre più stretti."I rincari sono di 200 volte di più - spiegano dalla segreteria - in alcuni circoli si è passati da 1.400 euro di bolletta a 4.900 altri da 2mila a 6mila. Se si tratta di solo poche bollette, con grande sacrificio riusciamo a pagarle, ma se la situazione si protrae a lungo il 25% dei nostri circoli è a rischio chiusura entro la fine dell'anno. Abbiamo anche tante richieste per cercare di attivare la cassa integrazione, nei circoli dove c'è il personale assunto". A preoccupare è anche la bolletta del gas che nei prossimi mesi porterà ad un'ulteriore stangata: "In questo caso si potrebbe pensare di chiudere qualche ora per risparmiare sul riscaldamento e sul personale, ma verrebbe a mancare una delle nostre funzioni: quella della socialità". E proprio in quest'ottica i corsi che generalmente vengono organizzati all' interno dei circoli sono stati autorizzati, ma con riserva: "Abbiamo deciso- spiegano dalla segreteria - che partiranno, ma poi vedremo come si evolve la situazione. I margini si assottigliano sempre più e le strategie che possiamo adottare sono minime: anche se chiediamo per qualche ora risparmiando su gas e personale i frigoriferi restano accessi e quindi consumano". I circoli Arci, come aziende famiglie e esercizi commerciali, sono ad aspettare l'approvazione del decreto aiuti bis e capire per ciascuno l'entità degli aiuti. "Se non saremo coinvolti in questi sostegni - spiegano da Arci provinciale- porteremo avanti la nostra battaglia, come abbiamo fatto anche durante la pandemia.