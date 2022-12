09.12.2022 h 20:12 commenti

Un pugile pratese si laurea campione nazionale, prossimo obiettivo i mondiali

Leonardo Esposito, boxeur del Boxing Club Firenze, si laurea campione italiano per la seconda volta. Prossimo appuntamento i mondiali Elite ospitati in Uzbekistan

Ai campionati nazionali assoluti 2022 di pugilato si parla anche pratese. Leonardo Esposito (Boxing club Firenze) ha conquistato, per la seconda volta, il titolo di campione italiano nella categoria 48 kg battendo 5 a zero il friulano Marco Sollero. L'incontro si è disputato a Ugento in Puglia,. Prossimo obiettivo per il pugile pratese i mondiali Elite in Uzbekistan che si disputeranno a maggio.

Edizioni locali collegate: Prato

