Un progetto a sostegno dell'expo partendo dal 4.0, l'iniziativa di Confartigianato

Un percorso condotto da un export manager per trovare la chiave giusta per i mercati stranieri, partendo dalle idee dell'imprenditore. La testimonianza di alcune aziende che hanno già fatto una parte del corso

Le aziende di Confartigianato guardano sempre più all’expo, una strategia di mercato che, però, ha bisogno di conoscenze e competenze e soprattutto della consapevolezza della propria attività. Partendo da questa analisi, l’associazione di categoria ha organizzato il secondo steep di Esportiamo, ma con un’attenzione particolare al 4.0.

Il progetto, nato nel 2016, ha coinvolto una ventina di aziende, e ora si rivolge a nove imprese di vari settore che hanno deciso di affinare gli strumenti per sbarcare in nuovi mercati. “Stiamo facendo un percorso di qualità – ha spiegato Moreno Vignolini dirigente di Confartigianato – per aiutare gli imprenditori ad aprirsi verso le strategie di marketing, utilizzando anche i servizi 4.0 come, ad esempio, la consulenza per gli strumenti digitali”.

A condurre il percorso formativo l'export manager Patrizia Benelli: “Mettiamo al centro l’imprenditore – ha spiegato – capendo quello che vuol fare, riusciamo ad indirizzarlo verso la giusta strada. E’ necessario però, smontare alcune credenze: devo esportare tutto quello che produco, il mio prodotto è il migliore. Dobbiamo invece cercare il plus valore di ogni prodotto”.

Il percorso prevede quattro ore di formazione settimanale, ed è aperto anche ai non soci di Confartigianato. “Abbiamo aderito a questo progetto – spiega Suellen Mannori del Salumificio Mannori – perché vogliamo ampliare l’attività di expo, non solo per quanto riguarda il nostro prodotto di punta, la mortadella di Prato, ma anche i salami della Calvana. Ci piacerebbe diventare le ambasciatrici dei prodotti alimentari tipici del nostro territorio”.

Gigliotti macchine tessili, invece, ha già frequentato la prima parte del corso e ora inizia la seconda fase: “Un percorso importante, soprattutto nel delicato passaggio generazionale- ha spiegato Alice Gigliotti – siamo riusciti a fare accettare alcune idee innovative a mio padre. E i primi risultati si sono visti a Itma di Barcellona”.

Al progetto ha partecipato anche Ger, sciarpificio che ha deciso di puntare sull’expo: “Un percorso - spiega Enrico Mungai - che mi ha fatto capire come è importante non solo l’attività manuale, tipica degli artigiani, ma anche quella legata alle strategie e al posizionamento dei prodotti”.



Edizioni locali collegate: Prato

