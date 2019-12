05.12.2019 h 17:10 commenti

Un presepe speciale per Palazzo Banci Buonamici

I ragazzi della Cooperativa Unitaria Invalidi hanno intagliato nel legno i personaggi creando una calda atmosfera natalizia nell'atrio del palazzo.Il 7 dicembre primo appuntamento con Porte aperte, l'iniziativa pensata per far conoscere ai pratesi la sede della Provincia

Anche Palazzo Banci Buonamici entra nell’atmosfera di Natale.

Con l’inaugurazione, questa mattina 5 dicembre, del presepe realizzato dalla Cooperativa Unitaria Invalidi, il presidente della Provincia Francesco Puggelli ha dato il via alle iniziative natalizie .

Capanna, Maria, Giuseppe, pastori, pecore intagliati nel legno e poi colorati sono il lavoro paziente, fatto con passione e curato nei mini particolari, che ha permesso ai ragazzi del Cui di lavorare in squadra e potenziare l’abilità manuale.

Posto nell’atrio darà il benvenuto a chi i durante le festività visiterà il palazzo. “Ogni presepe che arricchisce le nostre case sotto Natale – ha commentato il presidente della Provincia Francesco Puggelli – è speciale, ma questo lo è ancora di più, perché ha dato la possibilità a questi ragazzi di fare gli auguri a tutta la città di Prato e come Provincia siamo davvero felici di ospitare iniziative così preziose” . Il 7 dicembre premo appuntamento di Palazzo Aperto” , dalle ore 10 alle 12 con “Storia e storie nel Palazzo: Le salde mura”, una proiezione sulla vita quotidiana in città e nel palazzo fra otto e novecento, con immagini e vicende viste da un occhio femminile. A seguire, visita guidata alle stanze, con narrazione e letture dal libro di Francesca Posio, Le salde mura.







