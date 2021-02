15.02.2021 h 11:52 commenti

'Un Prato di libri' in versione online, la pandemia non ferma la voglia di lettura

Un nuovo format per la nona edizione dell'evento creato dall'associazione Il Geranio onlus. Da domani aperte le prenotazioni per collegarsi alla piattaforma digitale e partecipare all'appuntamento con il 'raccontalibri' Sergio Guastini