Un pratese nel team Usar impegnato in Turchia: "Salvare due persone dalle macerie ci ha dato la forza di andare avanti"

Marco Squilloni, figlio d'arte, ha fatto parte del primo gruppo di soccorritori inviato dall'Italia ad Antiochia, città devastata dal sisma. A Prato sono sette i vigili del fuoco specializzati nel soccorso dopo i terremoti

Per cinque giorni ha lavorato spalla a spalla con i colleghi del team Usar inviato dall'Italia in Turchia per i soccorsi alle popolazioni devastate dal terribile sisma che ha colpito anche la Siria. Cinque giorni passati a scavare nei resti di un condominio di sette piani di Antiochia, sbriciolato dalle scosse che hanno portato morte e distruzione come mai era avvenuto nell'ultimo secolo.

Marco Squilloni, pratese di 37 anni, figlio d'arte e vigile del fuoco specialista Usar (Urban search and rescue, le unità specializzate nel soccorso tra le macerie), ha ancora bene imprese negli occhi le scene di morte e distruzione della martoriata città turca. Ma quelli che vuole conservare nella sua mente sono solo due momenti precisi: "Quando abbiamo estratto vivi dalle macerie due uomini" dice, seduto accanto alla sua comandante Stefania Fiore nella caserma dei vigili del fuoco di Prato, dove è tornato appena rientrato dalla Turchia. "Sono un giovane di 22 anni e uno di 36 - ricorda -. Per estrarre quest'ultimo abbiamo lavorato cinque ore, con alcuni giovani turchi volontari che ci aiutavano facendo da interpreti, per mantenere sempre il contatto con lui. Salvare qualcuno da quella distruzione ci ha dato la forza per continuare a scavare".

Squilloni è uno dei sette vigili del fuoco di Prato specializzati Usar. Un piccolo nucleo che, insieme al campo macerie usato per addestrare le unità cinofile, fa di Prato il secondo centro operativo toscano dopo Pisa. "E' un motivo di orgoglio per tutti noi - dice la comandante provinciale Stefania Fiore -. Appena si è formato il team Usar Toscana-Lazio da inviare in Turchia, abbiamo subito risposto con una nostra unità. E siamo pronti a partecipare ad altri team se ce ne sarà bisogno. Purtroppo quello che è accaduto in Turchia e Siria è sconvolgente, ma l'Italia ha saputo fare la sua parte tanto che l'Onu ha affidato proprio a noi il coordinamento di tutti i team Usar internazionali che operano ad Antiochia".

Squilloni era già intervenuto in occasione dei terremoti nell'Italia centrale e in Emilia, ma niente è paragonabile a quello che si è trovato davanti in Turchia: "La devastazione è ovunque - racconta -. In questi casi bisogna sapersi chiudere in una bolla e pensare solo a fare bene il nostro lavoro. A pochi metri da noi sostavano i familiari dei dispersi, ci portavano del the caldo, chiedevano notizie dei propri cari. Una situazione davvero molto forte emotivamente ma noi dovevamo solo concentrarci sui soccorsi, sperando di trovare qualcuno ancora in vita".