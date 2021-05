12.05.2021 h 16:54 commenti

Direttore del dipartimento di medicina generale: il più votato un pratese, ma la nomina non arriva

Le elezioni si sono tenute il primo e il 2 aprile, ma ad oggi la carica non è ancora stata assegnata. Giovanni Castaldo ha ottenuto 19 voti, che sommati ai 6 di Mauro Ruggeri assegnano al territorio pratese la maggioranza delle preferenze

Da oltre un mese il Dipartimento di medicina generale è senza direttore, nonostante si sia votato il primo e il 3 aprile con verbalizzazionedel risultato la settimana successiva. Votazioni in anticipo di sei mesi per il pensionamento di Emanuele Croppi.

Una figura di coordinamento di una struttura che comprende 1.163 medici e 45 coordinatori (base votante) affiancata da altri due coordinatori con cui lavora in sinergia. Per la prima volta la preferenza verso Prato è maggioritaria con Giovanni Castaldo (19 voti) e Mauro Ruggeri (6) eletti insieme alla fiorentina Elisabetta Ati (15 voti). La nomina deve arrivare dal direttore generale dell'Asl Toscana Centro, generalmente la scelta cade sul medico più votato, ma questa investitura non è ancora arrivata nonostante la verbalizzazione del risultato. Un ritardo che potrebbe avere conseguenze anche sulla campagna vaccinale regionale, visto la funzione svolta dai medici di famiglia, che in questi giorni sono stati anche coinvolti nelle vaccinazioni per gli over 60, per cui va organizzata tutta la fase di prenotazione e di somministrazione. “Siamo in una fase delicata – spiega Castaldo – per questo ho chiesto un incontro con Morello ma non ho avuto risposta. E' necessario che arrivi la nomina in modo da iniziare a lavorare per fare fronte alle numerose esigenze del territorio”.

