Un pratese guiderà i Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana

Stefano (Steve) Luccisano resterà in carica fino al 2023. Classe 1987, è stato Ceo di Macoev e co- fondatore di Blue Penguin Film

Il pratese Stefano (Steve) Luccisano è il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana. Eletto dal consiglio regionale, resterà incarica per il triennio 2020/23

“Oggi - sottolinea - siamo chiamati a una sfida davvero ardua e importante, in uno scenario del tutto inedito caratterizzato da incertezze ma anche da tanta voglia di ripartire. Ho quindi deciso candidarmi per mettermi al servizio di questo grande progetto in continuo movimento, con l’idea di una governance coesa e collettiva capace di unire e progettare, per trasformare idee e obiettivi singoli in un’unica, plurale prospettiva d’insieme; e con questo spirito assumo la carica di presidente”.

Il programma di presidenza contiene alcune priorità: le relazioni con il territorio, la formazione, i progetti avvicinamento al mondo del lavoro dei giovani studenti, ma anche la sostenibilità, le start up e gli incubatori.

Classe 1987 Luccisano , imprenditore di prima generazione, è stato Ceo di Macoev e co- fondatore di Blue Penguin Film, ha ricoperto anche il ruolo di Chief Operating Officer nella stessa società e viene da una lunga esperienza nel settore, maturata anche all’estero.

Nel sistema confindustriale è stato vice presidente del Gruppo Giovani di Toscana Nord.



