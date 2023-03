30.03.2023 h 19:33 commenti

Un pratese firma la missione spaziale Sbudnic pensata per ridurre i detriti in orbita

Lorenzo Bigagli ricercatore del Cnr Ila è stato il coordinatore della missione iniziata a maggio dello scorso anno e conclusa oggi

C'è anche il lavoro dell'ingegnere pratese Lorenzo Bigagli, ricercatore del Cnr Iia, nella missione spaziale Sbudnic che, lo scorso maggio, ha lanciato in orbita il satellite CubeSat 3U e che si è conclusa oggi 30 marzo.

L'obiettivo pienamente raggiunto è stato quello di ridurre i detriti spaziali in orbita, contribuendo a garantire la sostenibilità e la sicurezza del settore spaziale. ll satellite Sbdundnic, progettato e costruito da un team di studenti, professori e ricercatori dell'Università di Brown in collaborazione con il Cnr-Iia con materiali a basso costo facilmente reperibili sul mercato, ha lanciato una innovativa drag sail in poliammide Kapton stampata in 3D progettata per aumentare la resistenza aerodinamica del satellite e accelerare il decadimento orbitale dai consueti 25-27 anni a soli 5 anni.

“La missione - ha spiegato Bigagli - ha centrato il suo principale obiettivo, cioè dimostrare che il New Space, grazie anche a collaborazioni con il mondo dell'industria, è accessibile per l’università e la ricerca, a tutto vantaggio del progresso scientifico e tecnologico nell’esplorazione spaziale e nello sviluppo sostenibile di nuove capacità di osservazione della Terra".

