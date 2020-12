22.12.2020 h 11:22 commenti

Un pranzo natalizio da leccarsi i baffi e all'insegna della solidarietà

Diversi ristoratori pratesi hanno aderito al progetto della Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori. Basterà collegarsi alla piattaforma 'Italy to home' per scegliere il menù e contribuire alla raccolta fondi per l'acquisto di un ecografo