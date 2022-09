05.09.2022 h 21:37 commenti

Un petizione per chiedere di correggere l'impatto della nuova ciclabile su via Strozzi

I firmatari chiedono maggiori controlli della Municipale contro il parcheggio selvaggio dovuto alla nuova carenza di posteggi che crea lunghe file. Richieste di intervento anche contro il degrado e lo spaccio

Una petizione per chiedere all'amministrazione comunale di correggere gli interventi urbanistici in via Strozzi dove è stata realizzata una pista ciclabile che, secondo i firmatari, crea ingorghi per mancanza di spazio. Se ne è discusso ieri 5 settembre, in commissione 3.“La soluzione realizzata – ha spiegatoa nome dei firmatari – è stata fatta senza consultare i residenti. Così non si è tenuto conto che nella zona ci sono tre supermercati, diversi negozi e, questo significa camion che scaricano, in una strada diventata stretta dove gli spazi per il carico e scarico sono sempre occupati da altre macchine a causa della mancanza cronica di parcheggio. Il risultato è una coda continua”. I residenti lamentano anche la scelta dei posteggi a lisca di pesce che non premettono di avere una buona visibilità, ma anche la presenza di una discarica a cielo aperto, la realizzazione di una piattaforma per l'autobus troppo grande e nonostante sia stata realizzata da poco già in degrado: le piante sono tutte secche. L'elenco continua con la presenza di spacciatori a tutte le ore e la mancanza di controlli da parte della Municipale per il rispetto dei parcheggi e per scoraggiare il degrado. “A tutto questo si aggiunge anche – continuasempre a nome dei firmatari – la difficoltà per i mezzi di soccorso di poter transitare. Ci rendiamo conto che ora non si può disfare quello che è stato fatto, ma così si è trasformata una delle più belle vie di Prato in una zona di degrado. Infine la pista ciclabile è incompiuta: arrivata alla fine di via Strozzi è monca. Sarebbe sufficiente ad esempio che la Municipale controllasse maggiormente le soste e Alia intervenisse con più frequenza ”.A difendere l'operato dell'amministrazione l'assessore alla Mobilità“Per quanto riguarda la discarica – ha spiegato – è un'area privata di un condominio. Costantemente ci confrontiamo con l'amministratore a cui abbiamo anche suggerito di iniziare una pratica per la cessione dell'area all'amministrazione che trasformerebbe in uno spazio per la socializzazione con piante e panchine”.Il progetto della pista ciclabile, invece, non è incompiuto: il tracciato finisce alla fine di via Strozzi perchè non c'è spazio per continuare sotto il cavalcavia di via Curtatone dove però verrà realizzata una zona 30.Sul fronte multe e presenza della Municipale, secondo i dati forniti dal comandantedal 1 gennaio al 31 luglio le multe elevate nella via per soste irregolari sono state 253, le chiamate dei cittadini 72 con 44 interventi delle pattuglie. “Per quanto riguarda lo spaccio – ha spiegato – il servizio della centrale antidroga fa riferimento al Ministero dell'Interno e quindi alla Polizia di Stato. Le eventuali situazioni di degrado potranno essere riportate dall'amministrazione in sede di comitato di sicurezza”.