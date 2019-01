23.01.2019 h 13:43 commenti

Un percorso pedonale più sicuro per gli alunni della primaria De Andrè

Il cantiere che durerà un mese, prevede la realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali, l’allargamento dei marciapiedi, la nuova segnaletica orizzontale e il collegamento fra la rotonda all’incrocio fra via Orlando e via Capponi con la ciclabile del ponte Datini.

La scuola De Andrè alla Castellina sarà più sicura, sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali, l’allargamento dei marciapiedi, la nuova segnaletica orizzontale e il collegamento fra la rotonda all’incrocio fra via Orlando e via Capponi con la ciclabile del ponte Datini. Attraverso il progetto DeMo.S - D(idattica inclusiva) e Mo(bilità) S(ostenibile) che verrà realizzato anche in altre scuole per un costo complessivo di 422.937 euro, l’amministrazione comunale vuole disincentivare l’utilizzo della macchina per accompagnare a scuola i bambini, in quest’ottica è previsto anche il Pedibus."L'obiettivo con questi interventi, molto attesi e richiesti dai genitori e da chi in generale frequenta le scuole, è cercare di migliorare in modo sensibile la sicurezza dei nostri ragazzi - afferma l'assessore alla mobilità Filippo Alessi - e portare ad avere sempre più rispetto per uno spazio così delicato come quello delle uscite dalle scuole". Sono terminati invece, i lavori alle scuole primarie Meucci dove sempre su richiesta dei genitori è stato allargato il marciapiede, lato GiocaGiò, per consentire ai bambini di uscire in sicurezza dalla scuola.