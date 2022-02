24.02.2022 h 18:46 commenti

Decine di sacchi della spazzatura abbandonati lungo via Piazzanese a San Giusto

La segnalazione di un nostro lettore: "E' come fosse un sentiero di rifiuti che corre parallelo alla strada"

Numerosi sacchi di immondizia sono stati abbandonati lungo via Piazzanese strada a senso unico a San Giusto che serve da collegamento per arrivare in via Cava. Una discarica a pochi metri dalle abitazioni.

La segnalazione è di un lettore di Notizie di Prato che ha notato lungo il bordo della strada tantissimi sacchetti abbandonati. “Ho percorso i primi cento metri – racconta – e mi sono subito accorto della quantità di immondizia domestica abbandonata. Praticamente un sentiero di sacchetti che corre parallelo lungo la strada”. Piccoli, più grandi, trasparenti o colorati, sembrano quasi indicare una strada: quella della maleducazione e della mancanza di senso civico.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus