07.12.2023

Un “paniere sospeso” per le famiglie in difficoltà a causa dell’alluvione

L'iniziativa di Ant in occasione del mercatino A Charity for Ant, in palazzo Banci Bonamici fino al 10 dicembre. Con un’ offerta minima di 25 euro, sarà possibile far arrivare direttamente a casa un cesto natalizio

A Charity for Ant, il mercatino di solidarietà che resterà aperto fino al 10 dicembre a palazzo Banci Bonamici, si può acquistare il paniere SOSpeso. Un progetto Ant per moltiplicare la solidarietà : con un’ offerta minima di 25 euro, sarà possibile far arrivare direttamente a casa delle famiglie alluvionate un cesto natalizio, consegnato dai volontari dell’associazione e allo stesso tempo aiutare Ant nell’assistenza domiciliare dei pazienti oncologici. La distribuzione dei panieri SOSpesi inizierà la settimana di Natale (dal prossimo 18 dicembre) dalla zona di Oste e Sant’Ippolito di Prato, in coordinamento con la Misericordia di Prato e Oste. "Anche quest’anno sottolinea Benedetta Leoni di Ant - abbiamo ricevuto il sostegno di tantissime aziende del territorio che, nonostante le difficoltà causate dall’alluvione, non ci hanno voluto far mancare i loro prodotti e le loro donazioni".

Il paniere delle eccellenze di Fondazione Ant è ormai un l’appuntamento fisso delle festività natalizie, pensato da Fondazione Ant per celebrare la ricchissima tradizione enogastronomica del territorio e realizzato grazie alla generosità di numerose aziende locali.

"Siamo molto felici di poter ospitare nei locali della Provincia di Prato anche quest’anno l’iniziativa di Fondazione Ant e spero che in tanti vorranno venire ad acquistare le eccellenze in mostra- dice il presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai- Una bella esperienza di “solidarietà in rete” che mette insieme le eccellenze delle aziende del territorio e l’assistenza sanitaria gratuita per i malati oncologici".

Il mercatino di Ant è aperto da oggi, 7 dicembre, fino a domenica 10 dicembre dalle ore 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30.