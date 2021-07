01.07.2021 h 10:39 commenti

Un palazzo di cinque piani, verde attrezzato e parcheggi: ecco come rinasce l'area ex Ambrosiana

Il piano attuativo del recupero presentato oggi in commissione 4: è il primo a partire dopo l’approvazione del Piano operativo. Prevista anche un'area da destinare a funzione pubblica che potrebbe ospitare un playground

Un edificio di 5 piani per un totale di 25 appartamenti in un’area di dieci ettari di cui 8 in cessione al Comune tra parcheggi pubblici, aree verdi attrezzate e un lotto a disposizione per ospitare una funzione pubblica che potrebbe essere sportiva o sociale.

Ecco come cambierà l’area ex Ambrosiana al Soccorso, oggi fortemente degradata, quando sarà ultimato il piano attuativo presentato oggi, 1° luglio, alla commissione 4 presieduta da Maurizio Calussi del Pd. E’ il primo piano attuativo che parte dopo l’approvazione del Piano operativo. Il progetto, firmato dall’architetto Alessio Cantini, prevede la realizzazione dell’edificio sul lato di via Verona a metà del lotto (ai margini dell’ex campo di calcio). Oltre 30 posti auto saranno ricavati nell’area a nord dell’edificio tra via Modena e via Verona, a cui si aggiunge un altro parcheggio pubblico davanti alle scuole Collodi. Tutto attorno ci sarà verde attrezzato e piantumato con vialetti illuminati che mettono in connessione l’area scolastica con il resto del quartiere. Mezzo campo dell’ex Ambrosiana sarà a disposizione del Comune che deciderà cosa farne. Si parla di un playground ma è ancora da decidere e il consigliere Marco Biagioni del Pd ha auspicato un percorso di partecipazione con i cittadini.

Le aree a destinazione pubblica, ripulite e con il muro di cinta abbattuto, passeranno di proprietà al Comune prima del rilascio del permesso a costruire. Poi torneranno in possesso del costruttore per le opere previste. L’assessore all’urbanistica Valerio Barberis ha posto l’accento sull’importanza dell’intervento per la riqualificazione dell’intero quartiere: “Questo piano attuativo è strategico perché si colloca in un’area importantissima per gli interventi di rigenerazione urbana che l’amministrazione comunale ha previsto per questa parte di città. Sottolineo che di 10mila metri quadrati ben 8mila saranno ceduti al Comune tra parcheggi e verde e che la proprietà ha rinunciato a uno dei due edifici che avrebbe potuto costruire migliorando notevolmente la qualità dell’intervento. Sarà un polmone verde in uno dei quartieri più densi e abitati della città”.

Stessa linea di pensiero per il presidente Calussi: “Un buon progetto che dà risposte concrete alla collettività”.

Il piano approderà nel consiglio comunale di giovedì prossimo per iniziare il suo iter approvativo.