04.08.2022 h 12:57 commenti

Un nuovo tetto per la scuola Filippo Mazzei di Poggio a Caiano

Un intervento in linea con l'efficientamento energetico, a dicembre pronta anche la palestra dove sono in corso lavoro di riqualificazione. Il cantiere non ostacolerà l'attività scolastica e quella delle società sportive

A settembre, con l'inizio dell'anno scolastico, la scuola secondaria Filippo Mazzei avrà un nuovo tetto in linea con i parametri dell' efficientamento energetico. Intanto proseguono i lavori della riqualificazione delle strutture sportive della scuola secondaria di primo grado Filippo Mazzei. L’intervento, avviato lo scorso aprile, prevede la completa sostituzione dei vecchi spogliatoi con altri, nuovi, più ampi e sicuri.La nuova struttura consiste in due batterie di spogliatoi più una batteria centrale destinata agli istruttori, tre spazi magazzino/deposito, un servizio igienico accessibile dall’esterno ed uno spazio centrale coperto di collegamento con la scuola.

“Con questo intervento – afferma il sindaco Francesco Puggelli - completiamo il rinnovamento di questa importante palestra, frequentata dai ragazzi della scuola Mazzei e da tanti altri ragazzi delle nostre società sportive. I lavori sono in corso e anche ad agosto non si fermano, perché vogliamo essere pronti per la prossima stagione sportiva con i nuovi spogliatoi che potranno finalmente garantire sicurezza e comfort”.

La fine dei lavori e la consegna dei nuovi spogliatoi è prevista per la fine di quest'anno "Siamo fiduciosi - spiega l'assessore Ai lavori pubblici Tommaso Bertini - che questa scadenza possa essere rispettata, grazie anche al lavoro che in questo mese di agosto prosegue. In ogni caso, il cantiere non ostacolerà in alcun modo l’utilizzo della palestra da parte della scuola e delle società sportive che tutt'ora possono fruire dello spazio.”