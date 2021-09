28.09.2021 h 14:22 commenti

Un nuovo sito internet per la Lazzerini con accesso diretto agli scaffali. In prestito anche le riviste

Orari di apertura in tempo reale, accesso diretto al catalogo e alla biblioteca digitale MediaLibraryOnline, slide che scorrono a rotazione per eventi e promozioni, gallerie fotografiche, la mappa 'Scopri le nostre collezioni'

Online il nuovo sito web , della biblioteca Lazzerini in una veste del tutto rinnovata nella grafica e nei contenuti: orari di apertura in tempo reale, accesso diretto al catalogo e alla biblioteca digitale MediaLibraryOnline, slide che scorrono a rotazione per eventi e promozioni, gallerie fotografiche, la mappa 'Scopri le nostre collezioni' dove cliccando su ogni sala si scopre in modo semplice e immediato cosa c'è sugli scaffali, una sezione 'Aiuto' interamente dedicata agli utenti con faq, tutorial e form online."Non si tratta infatti di un semplice restyling - ha spiegato l'assessore alla cultura- ma di un progetto innovativo pensato per valorizzare la Biblioteca della città con tutti i suoi servizi e il suo grande patrimonio di libri e multimediali".Il nuovo sito web consente non solo di navigare in sezioni chiare e facilmente raggiungibili, ma di trasmettere tutta la bellezza architettonica degli spazi e la ricchezza dei servizi, rendendo giustizia 'per immagini' al volto della Lazzerini grazie un notevole corpus fotografico che accompagna ogni pagina web. A partire dall’home page che pone attenzione al progetto grafico, colorato e dinamico. E dove emerge a colpo d'occhio l'identità della Biblioteca con le sue molteplici 'anime': dai servizi alle collezioni, dalla contemporaneità alla storia dalla Sala Ragazzi e Bambini a cui è dedicato uno spazio speciale e colorato con informazioni chiare e immediate, all'Intercultura e la sezione Memoria e ricerca con tutta la ricchezza dei fondi antichi e speciali che la Lazzerini ancora oggi conserva. Oltre all'accesso alle pagine della Biblioteca Nord 'P. Impastato' e alla Biblioteca Ovest.Novità anche per il prestito che prevede la possibilità di portare a casa fino a 20 materiali, comprese anche le riviste sinora destinate solo alla consultazione. Alla biblioteca Ovest e alla Peppino Impastato invece i prestiti massimi saranno di dieci fra libri e dvd.Per i laureandi, gli specializzandi e dottorandi il prestito potrà durare 3 mesi - non rinnovabili - inviando una richiesta alla Direzione con la descrizione della materia di studioNell'operazione restyling è compreso anche il sito del Polo regionale di documentazione interculturale, con le sue attività finanziate dalla Regione Toscana, cofinanziate dal Comune di Prato e coordinate dalla Biblioteca Lazzerini.sono messi in evidenza i servizi e gli strumenti per bibliotecari, insegnanti, educatori e famiglie per favorire l’inclusione in una società interculturale.È possibile inoltre accedere a Koha, il catalogo multilingue del Polo in cui sono descritte le raccolte in lingua dello Scaffale circolante e dello Scaffale circolante carcerario, tutte disponibili per il prestito di libri in varie lingue in alfabeto latino e non, come il cinese, l’urdu, l’arabo o il russo