30.07.2020 h 18:19 commenti

Un nuovo pulmino per i servizi sociali della Misericordia di Montemurlo

E' stato acquistato grazie alla generosità delle imprese montemurlesi. Il mezzo dispone di nove posti, è attrezzato per il trasporto di due carrozzine e di defibrillatore

Si arricchisce il parco dei mezzi per i servizi sociali della Misericordia di Montemurlo che mercoledì 29 luglio ha inaugurato un nuovo pulmino, un Ford Custom, da nove posti attrezzato anche per il trasporto di due sedie a rotelle e dotato di un defibrillatore in caso di emergenza. Si tratta di un mezzo del valore di oltre 40 mila euro, acquistato grazie alla raccolta fondi, promossa da Eventi sociali srl, e alla generosità di moltissimi imprenditori e professionisti montemurlesi, che hanno voluto sostenere concretamente l'associazione nel suo impegno verso il prossimo.

All'inaugurazione, che si è svolta presso la sede della Misericordia di Montemurlo, era presente, in rappresentanza del Comune, il vice sindaco, Giuseppe Forastiero: "Ancora una volta Montemurlo dimostra di avere un grande cuore - ha detto-. Grazie alla generosità delle nostre aziende, la Misericordia avrà la possibilità di avere a disposizione un mezzo efficiente e sicuro per accompagnare i nostri concittadini a visite e terapie. Un bel gesto di altruismo e socialità del mondo produttivo locale, che merita un grande plauso".

Al taglio del nastro erano presenti alcuni degli imprenditori che hanno contribuito all'acquisto del mezzo, oltre al presidente della Misericordia di Montemurlo, Daniele Lombardi, Giuliano Manzione in rappresentanza del Magistrato della Misericordia di Prato, un rappresentante della tenenza dei Carabinieri di Montemurlo e Don Gianni Gasperini della chiesa del Sacro Cuore che ha benedetto il nuovo mezzo. Il nuovo pulmino andrà a sostituire uno dei mezzi più vecchi del parco auto della Misericordia, che conta 14 automezzi utilizzati a ritmo serrato per gli oltre 60 servizi sociali giornalieri effettuati dall'associazione, per un totale di circa 10-12 mila servizi sociali effettuati all'anno, che rendono la Misericordia di Montemurlo una tra le più attive associazioni del territorio.