19.10.2023 h 16:26 commenti

Un nuovo polo culturale nel cuore del Macrolotto Zero: nasce PrismaLab

Lunedì l'inaugurazione con un ricco programma. Lo spazio, ricavato da un ex capannone industriale, ospiterà sale di lettura e studio, prestito di libri, spazio coworking per start up e Informa Giovani

Oltre 3mila metri quadrati recuperati da un ex capannone industriale a cavallo tra via Pistoiese e via Filzi che ospiteranno sale di lettura e studio, prestito di libri, spazio coworking per start up e Informa Giovani: è tutto questo e ancora di più PrismaLab, il nuovo polo culturale nel cuore del Macrolotto Zero, che sarà inaugurato lunedì 23 ottobre con un ampio programma di appuntamenti a partire dalle 10.

Nuove funzioni pubbliche quindi nel nuovo edificio ad emissioni zero che oggi svetta tra le due arterie del quartiere, con il caratteristico tetto a capanna delle fabbriche e la torre ispirata alle ciminiere che caratterizzavano il cielo di Prato, frutto della grande operazione di recupero del Piano di Innovazione Urbana (Piu), cofinanziato dal Comune di Prato e dalla Regione Toscana con un investimento complessivo di 8 milioni e 200mila euro (6 milioni della Regione e 2,2 del Comune). Dopo la realizzazione del playground di via Colombo, sorto al posto di un deposito industriale abbandonato, e del Mercato coperto di via Giordano, dove prima c’era l'ex follatura Forti, PrismaLab è infatti il terzo e ultimo tassello del Piu, bando regionale del 2016 a cui il Comune di Prato ha partecipato con l’obiettivo di rigenerare il Macrolotto Zero, un tempo uno dei motori produttivi del distretto industriale tessile. Le start up che avranno sede qui a partire da lunedì sono AWhy srl, Hegoplan srl, Bes Tecnology, QTI, Pentago, Mea Menu, Rifò, Moebus. Tutte le novità e gli eventi ospitati nel nuovo spazio saranno pubblicati nel sito di Prisma Prato in un'area dedicata.

I giovani come principali utenti dei nuovi servizi saranno i protagonisti dell'apertura di PrismaLab: dalle 10 alle 13 ci sarà la presentazione del Progetto Eye di educazione all’imprenditorialità nelle scuole superiori della città, a cura di ArtsLab, con la partecipazione degli studenti in rappresentanza dei diversi istituti cittadini e i rappresentanti delle associazioni di categoria giovani. Alle 16.30 l'intervento del sindaco Matteo Biffoni, alle 17 la presentazione delle cinque start up selezionate con StartupItalia nel progetto Prisma, con l'intervento dell'assessora all'Innovazione Benedetta Squittieri, mentre alle 18.30 si parlerà di "Il progetto Piu a Prato, rigenerazione urbana e reti sociali al Macrolotto Zero" con l'assessore all'Urbanistica Valerio Barberis (questo il link per partecipare: https://www. eventbrite.it/e/biglietti- inaugurazione-prismalab- 739347557447 ) Alle 19 il taglio del nastro da parte del sindaco Biffoni e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.