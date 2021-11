10.11.2021 h 12:16 commenti

Un nuovo parco giochi a San Giusto con il "tesoretto" dell'indennità di disagio ambientale

Il Comune riceverà un milione e 200mila euro da Alia per gli anni 2018, 2019 e 2020: due terzi saranno utilizzati per costruire una struttura sul modello del Gioca Giò, il resto andrà in manutenzioni degli attuali giardini

Un nuovo parco per bambini nella zona Sud della città, ispirato all'attuale Gioca Giò, e poi una serie di interventi di manutenzione per mettere in sicurezza gli spazi giochi attuali disseminati nei vari giardini pubblici cittadini. E' così che il Comune di Prato intende spendere il "tesoretto" da un milione e 200mila euro che arriverà da Alia per l'indennità di disagio ambientale. Si tratta di una norma attiva dal 2018, ma a Prato non ancora fatta scattare, che prevede una sorta di risarcimento per i territori che ospitano impianti di smaltimento rifiuti, come quello di via Paronese; risarcimento calcolato nel 10% della Tari versata dai residenti del Comune. Per Prato la somma ammonta all'incirca a 400mila euro l'anno: ecco quindi, considerando gli anni 2018, 2019 e 2020 che si arriva alla cifra di un milione e 200mila euro. Ogni anno a venire, poi, nella casse del Comune entreranno queste nuove risorse.

"Non c'è un vincolo per investire questi soldi - dice l'assessore alla Città Curata Cristina Sanzò, che la prossima settimana porterà in Giunta gli atti relativi per l'approvazione -. Noi, però, abbiamo deciso di destinarli alle strutture per i bambini, in particolare negli spazi verdi".

Ecco, così, che mentre i 400mila euro del 2020 (e quelli degli anni futuri) andranno in conto di spesa corrente per le manutenzioni delle strutture esistenti, le quote relative al 2018 e 2019 saranno utilizzate come investimenti per realizzare il nuovo parco gioco.

"Abbiamo pensato di installarlo nella zona sud ovest - prosegue Sanzò - visto che a nord c'è già il Gioca Giò. Come localizzazione, pensiamo ad un terreno già nella disponibilità del Comune a San Giusto, tra via Turchia e il Parco Prato. C'è già un giardino e questo permetterà di concentrare la spesa sull'acquisto delle attrezzature. Potrebbe nascere una sorta di parco avventura, ma questa al momento è solo una delle idee possibili".

I soldi delle manutenzioni, invece, saranno spesi inizialmente per sostituire i tappeti che si trovano sotto i giochi nei vari parchi: "Un intervento - conclude l'assessore - necessario per garantire la sicurezza dei nostri bambini".