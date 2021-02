10.02.2021 h 16:30 commenti

Un nuovo mezzo e una stazione radio per il gruppo Protezione civile di Vaiano

L'amministrazione si è impegnata a potenziare gli strumenti a disposizione dei trenta volontari che da anni collaborano con il comune. Un investimento di 27mila euro

Il Comune di Vaiano donerà un nuovo mezzo attrezzato 4x4 e una stazione radio per il gruppo dei volontari della Protezione civile, che conta una trentina di volontari ed è stato particolarmente attivo in tutta la fase, non ancora terminata, dell’emergenza pandemia. “Il nostro progetto di rafforzamento del sistema per fronteggiare situazioni di emergenza è stato approvato e finanziato per il 65% dal Dipartimento di protezione civile del ministero dell’Interno - spiega il vicensindaco Marco Marchi che ha seguito l’operazione - il nostro obiettivo era quello di potenziare gli strumenti e i mezzi a disposizione dei volontari. Di primaria importanza è l’acquisto di una stazione radio, con quattro postazioni, che possiamo attivare grazie all’assegnazione della frequenza da parte del ministero dello Sviluppo economico. Si tratta di uno strumento fondamentale per affrontare le situazioni di difficoltà che dovessero presentarsi sul territorio”.

Intanto gli uffici comunali si sono attivati anche per l’acquisto del nuovo mezzo: una Dacia 4x4 che sarà dotata di particolari attrezzature per affrontare situazioni di difficoltà. L’intera operazione prevede un importo complessivo di circa 27mila euro, che per più della metà verrà finanziato grazie all’intervento del Dipartimento di Protezione civile.









Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus