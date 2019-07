20.07.2019 h 16:24 commenti

Un nuovo magazzino per gli attrezzi della palestra di via Deledda a Montemurlo

Il Comune ha sistemato un prefabbricato che servirà come ricovero per le attrezzature sportive. La struttura, ancora in buono stato, è stata recuperata dal vecchio centro cottura e rientra nel piano di “messa a frutto” del patrimonio pubblico

La palestra di via Deledda a Montemurlo ha un nuovo magazzino che potrà essere usato come rimessaggio per gli attrezzi utilizzati per l'attività sportiva. Lo spazio, infatti, è usato sia dalla scuola media “Salvemini La Pira” per l'educazione fisica che dalle associazioni sportive del territorio per svolgere i corsi pomeridiani. Reti, materassini, palloni, casacche e attrezzature varie, quindi, da oggi, invece, di essere ammassate in palestra, troveranno ricovero in una struttura apposita, posizionata a pochi passi dalla palestra. Il magazzino è un piccolo prefabbricato che il Comune di Montemurlo ha recuperato dal vecchio centro cottura di via Gianni Rodari, non più attivo. La struttura era utilizzata come rimessaggio per i carrelli della mensa ma da tempo era vuoto. Da qui la decisione di mettere a frutto una struttura di proprietà comunale per altre funzioni.

"Si tratta di un piccolo intervento che però servirà a dare risposte alle esigenze della scuola e delle associazioni che utilizzano la palestra, che avranno modo di sistemare con più facilità le varie attrezzature utilizzate per l'attività motoria. - afferma il sindaco Simone Calamai - Il segno anche di un'attenzione costante verso il patrimonio pubblico e verso il suo corretto utilizzo nell'interesse della comunità".