Un nuovo elettromiografo donato da un gruppo di imprenditori di Prato e di Montemurlo

Lo strumento andrà ad implementare la dotazione per le attività ambulatoriali di neurologia. Nell'occasione presentata anche la neo associazione “Amici delle neuroscienze pratesi”

Grazie alla generosità di un gruppo di imprenditori di Montemurlo e di Prato, gli ambulatori di Neurologia avranno a disposizione un nuovo elettromiografo. La donazione di questo strumento supporta e potenzia le attività territoriali presenti nel poliambulatorio Giovannini.

L’elettromiografia è un esame che permette di valutare la funzionalità di muscoli e nervi, utile nella diagnosi e nella valutazione di diverse patologie che hanno un notevole impatto nella popolazione. Una fra tante è il diabete, malattia che secondo i dati Istat 2020 interessa 3,5 milioni di persone in Italia. Il 30% dei pazienti affetti da diabete presenta una neuropatia, alterazione della funzionalità dei nervi periferici con conseguente difficoltà motoria o sensoriale. Le tecniche elettromiografiche svolgono un ruolo fondamentale nella diagnosi di questa condizione.

La cerimonia di donazione dello strumento si è tenuta oggi, 25 novembre, nella Sala del cembalo dell’ospedale alla presenza della direttrice del Santo Stefano Sara Melani; del direttore area malattie cerebro-vascolari e degenerative Pasquale Palumbo, della responsabile tecnici di neurofisiopatologia Clotilde Minieri e da altri professionisti dell’ospedale.

“Ringrazio gli imprenditori per questa donazione e per la sensibilità e vicinanza dimostrata ha detto Melani direttore sanitario dell’ospedale. Sono un dono prezioso che consente di potenziare la nostra attività sul territorio e permette di supportare le diagnosi”.

“Aggiungo i miei ringraziamenti a nome personale e di tutti i professionisti – aggiunge Palumbo – in questo contesto colgo l’occasione per annunciare la nascita dell’Associazione ‘Amici delle Neuroscienze Pratesi’ che ha la finalità di sensibilizzare, con la collaborazione di colleghi ed esperti a livello nazionale, il tema delle neuroscienze, attraverso iniziative culturali su argomenti attinenti al sistema nervoso su un piano multidisciplinare, sia nell’ambito dei meccanismi di base del funzionamento del sistema nervoso e degli organi di senso; che sul piano patologico su come nasce una malattia del sistema nervoso e quali sono, se conosciute le cause e le attuali terapie".

La struttura di neurologia pratese ha, nel corso degli anni, contribuito alla divulgazione ed alla conoscenza dei meccanismi di funzionamento del sistema nervoso, attraverso l’organizzazione di seminari, iniziative culturali locali e nazionali, cooperazioni e micro-cooperazioni internazionali, che hanno avuto come tema di base le neuroscienze; oltre all’approfondimento di questa tematica grazie allo studio, alla partecipazione dei professionisti a congressi nazionali ed internazionali ed alla collaborazione con altri gruppi di ricerca ospedalieri ed universitari.