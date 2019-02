06.02.2019 h 12:27 commenti

Un nuovo e moderno laboratorio di scienze naturali per il liceo Livi

La struttura sarà inaugurata domani mattina e rappresenta una piccola eccellenza nel patrimonio scientifico della città

Domani giovedì 7 febbraio verrà inaugurato nei locali del liceo scientifico Livi di via Marini il nuovo laboratorio di scienze naturali che, grazie a preziosi contributi economici per una spesa totale di circa 50mila euro, rappresenta una piccola eccellenza nel patrimonio scientifico della città di Prato.

La struttura ricca di strumentazioni di ultima generazione occupa uno spazio grandissimo dell'istituto e permetterà ai numerosissimi studenti del Livi di affrontare particolari percorsi formativi avvalendosi delle più moderne strumentazioni.

In modo particolare il grande laboratorio potrà offrire la possibilità di adeguati esperimenti agli studenti sia del liceo tradizionale che dell'indirizzo bio medico ma anche gli studenti del linguistico potranno approfittare di questa realtà per rafforzare la loro preparazione scientifica. L'intervento si inserisce in una più vasta operazione che, ormai da qualche anno, sta portando il liceo di via Marini, con le lavagne Lim in ogni aula ed il laboratorio di geologia inaugurato lo scorso anno, su livelli relativamente alti nel campo dell'innovazione tecnologica.

Gli studenti e gli insegnanti del Livi parteciperanno all'inaugurazione insieme al preside Tiziano Pierucci, il sindaco di Prato Matteo Biffoni e il presidente della provincia Francesco Puggelli.