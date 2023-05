23.05.2023 h 10:29 commenti

Un nuovo comitato a Chiesanuova per dialogare con l'amministrazione

Sulla scia di quanto avvenuto al Macrolotto Zero l'obbiettivo è di entrare nell'Osservatorio recentemente costituito dal Comune: al primo punto i giardini del Campaccio. A giorni sarà pronto lo statuto

Anche Chiesanuova presto potrà contate su un comitato di cittadini che intende dialogare in modo costruttivo con l'amministrazione comunale per segnalare problemi relativi al quartiere, ma anche proporre nuove iniziative. “L'idea – spiega Vincenzo De Biase – è di seguire il percorso che è stato fatto al Macrolotto Zero che ha portato alla creazione di un osservatorio. Siamo a buon punto la rosa degli undici consiglieri è quasi completa poi stenderemo lo statuto per poi chiedere di essere ammesse all'osservatorio” Tra i problemi che il nuovo comitato affronterà c'è sicuramente quello dei giardini del Campaccio, dei parcheggi, della sicurezza e tutti quelli che veranno segnalati dai residenti. Una volta costituito il comitato organizzerà anche sistematicamente alcuni incontri sul territorio “Sarà nostro compito – conclude De Biase – organizzare in modo organico le richieste da parte dei cittadini in odo da creare un dialogo costruttivo”. Intanto su Facebook è stata già creata la pagina Quartiere Comitato Chiesanuova.

