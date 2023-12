30.11.2023 h 06:50 commenti

Un Natale di solidarietà a sostegno dell'Associazione Tumori Toscana. Ecco gli appuntamenti

Concerti, mercatini e tante idee regalo per sostenere il progetto "Over 70" di assistenza domiciliare per dare risposte adeguate di cura e di assistenza psicologica ai malati oncologici di età avanzata

Il 10 dicembre alle 21.15 nella Chiesa di San Bartolomeo a Coiano in programma il concerto della Quarta Eccedente .Il 16 e il 17 dicembre torna il tradizionale appuntamento con il Mercatino di Natale a officina giovani dalle 9 alle 19,30. Tanti, come sempre, i nomi delle grandi griffe presenti (Gucci, Scervino, Ferragamo, Villoresi Firenze, Bally e tanti altri ancora) ma ci sarà spazio anche per creazioni artigianali di gioielli e oggettistica e un vasto reparto food & wine per i più golosi.

I volontari dell' associazione, che garantisce gratuitamente ai malati di tumore e alle loro famiglie cure ed assistenza domiciliari, nei fine settimana prima di Natale saranno nelle principali piazze per proporre, a fronte di una piccola offerta, i prodotti della Campagna di Natale. Tante idee regalo per tutti i gusti: dalle classiche stelle di Natale, ai panettoni e pandori, alla tavoletta di nocciolato.