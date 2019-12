07.12.2019 h 14:39 commenti

Un museo etrusco a Villa Niccolini per Gonfienti: raccolte già 1.300 firme

Vola la petizione online lanciata lo scorso agosto per tenere sul territorio i reperti trovati nel parco. A primavera dovrebbero riprendere gli scavi

Sono oltre 1.300 le firme raccolte in cinque mesi per chiedere al Comune di Prato e alla Soprintendenza la creazione di un antiquarium a Villa Niccolini, in prossimità dell'area archeologica di Gonfienti.

Il punto sulla petizione online lanciata lo scorso agosto è stato fatto stamani, 7 dicembre, al teatro La Baracca a Casale. Tra i promotori infatti, c'è la nota drammaturga Maila Ermini. "Non ci fermiamo qui. La raccolta firme va avanti. Il 75% delle adesioni viene da Prato ma abbiamo registrato il sostegno anche di tanti non toscani. - spiega la regista - L'ipotesi di sistemare i reperti alla Tinaia di Rocca Strozzi di Campi Bisenzio, edificio che al momento è in attesa di essere restaurato, è sbagliata. Crediamo necessario che i reperti rimangano nel comune di Prato, perché la città non può essere privata di ciò che è stato ritrovato nel suo territorio".



"La nascita di un antiquarium in prossimità dell'area archeologica, a suo tempo già individuato in villa Niccolini, permetterebbe, come di prassi, la sistemazione, il restauro e la fruizione dei reperti in prossimità degli scavi. - prosegue Ermini - La nascita di questo museo, oltre a portare benefici culturali e turistici per la città, darebbero forza a quel progetto di Parco Archeologico tanto annunciato, ma in realtà ancora inesistente".

La richiesta trova forza anche nella recente decisione della Soprintendenza di riprendere gli scavi per la primavera del 2020. Cosa che dovrebbe aiutare a strappare dall'oblio quest'area, alle prese ogni giorno con un vicino di casa piuttosto ingombrante, l'Interporto della Toscana centrale."La nascita di un antiquarium in prossimità dell'area archeologica, a suo tempo già individuato in villa Niccolini, permetterebbe, come di prassi, la sistemazione, il restauro e la fruizione dei reperti in prossimità degli scavi. - prosegue Ermini - La nascita di questo museo, oltre a portare benefici culturali e turistici per la città, darebbero forza a quel progetto di Parco Archeologico tanto annunciato, ma in realtà ancora inesistente".

L'ipotesi dell'assessore alla cultura Simone Mangani di sistemare al Pretorio i reperti archeologici è vista di buon occhio dall'architetto e professore Giuseppe Centauro, profondo conoscitore della materia e dell'area, ma come rafforzativo dell'antiquarium a Villa Niccolini: "In un museo civico deve essere rappresentata tutta la storia della città e quindi è giusto che ci sia un incipit del parco. E' una possibilità che non esclude il resto. Tra l'altro con l'annunciata ripresa degli scavi aumenterà il numero dei reperti e di conseguenza sarà più che necessario avere in loco l'antiquarium".