07.01.2019 h 14:52 commenti

Un milione e 400mila euro di investimento per 4 impianti sportivi della città: via libera ai progetti

Nuovi campi da calcio a Paperino (a 11, a 7 e a 5), due terreni di erba sintetica a Galcetello e San Giusto e la nuova palestra per la boxe alla pista di atletica dei Ciliani

Ammonta a 1.400.000 euro l'investimento per quattro impianti sportivi della città approvato dalla giunta comunale prima della fine dell'anno su proposta dell'assessore ai Lavori Pubblici Valerio Barberis.

Via libera al progetto di fattibilità per il nuovo campo da calcio di Paperino: attualmente l'impianto è costituito da un campo di calcio a 11 regolamentare e da un campo sussidiario, situato in via del Ferro, accanto all'impianto di depurazione Gida di Baciacavallo, all’interno della zona industriale Macrolotto 2 e nell'immediata vicinanza dell'elettrodotto, dunque in un'area non ottimale. E' stata quindi individuata un’area in via Lille, accanto alla scuola primaria Ambra Cecchi di via Como e della nuova zona residenziale di via Rodari. Il terreno è di proprietà comunale, in parte anche a seguito di procedure espropriative già concluse. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto sportivo all’aperto dotato di 3 campi da calcio regolamentari a 11, 7 e 5 con spogliatoi annessi, deposito, magazzino e club house, inserito nelle vicinanze del centro di Paperino, in un contesto urbano connotato da nuova edilizia residenziale, non lontano dalle importanti arterie viarie locali, come la declassata. L'importo totale è di 600mila euro.

Approvato anche il progetto esecutivo per la realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica al Galleni di Galcetello, in via Malaparte, attualmente in gestione alla Polisportiva Prato Nord, anche per contenere le spese di manutenzione di un campo in erba naturale, che necessita di continue innaffiature e tagli d'erba. Il progetto, per un importo di 250.000 euro, prevede anche l'impianto di illuminazione. Intervento gemello al "Moreno Cambi" di via Stradellino a San Giusto, dove sarà realizzato un nuovo campo in erba sintetica e impianto di illuminazione per un costo di 250mila euro.

Approvato infine anche il progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova palestra per il pugilato nell'area di pertinenza della pista di atletica leggera “I Ciliani”. L'attività sportiva di pugilistica a Prato è sempre stata svolta nell'angusta palestra di via Roma, che a breve sarà chiusa per consentire i lavori di adeguamento funzionale e normativo. Il progetto prevede di realizzare la palestra accanto agli spogliatoi della pista di atletica leggera. Per consentire l'ottimizzazione dei servizi degli spogliatoi esistenti, realizzati al sotto della tribuna spettatori della pista, la palestra per la boxe, di 400 mq, sarà edificata accanto alla tribuna, lato ovest, e sarà collegata agli stessi spogliatoi attraverso un tunnel di collegamento. All'interno troveranno posto solo le attività utili all'allenamento e a piccole esibizioni con presenza di pubblico limitata a circa 50 persone. L'investimento è di 300mila euro.