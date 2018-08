27.08.2018 h 08:22 commenti

Un milione di euro per rinnovare gli impianti sportivi, torna agibile la palestra di via Roma

Gli interventi riguardano le piscine, i campi da calcio e da rugby. Nel 2020 sarà pronta anche la palestra per la boxe, al via il cantiere per la struttura riabilitativa di via Roma

L'amministrazione comunale investe un milione di euro nella manutenzione degli impianti sportivi; dalle palestre alle piscine, passando per i campi di calcio e quelli di rugby. Il primo intervento riguarda la palestra di via Roma, dove sono in corso i lavori per il rifacimento della pavimentazione e la messa a norma dell' impianto elettrico, nei prossimi mesi verranno anche ristrutturati gli spogliatoi e i bagni. "Entro dicembre- spiega l'assessore allo sport Simone Faggi - potremo consegnare alle squadre di basket e di pallavolo uno spazio per gli allenamenti, la struttura verrà anche utilizzata dalle scuole di via Roma". Nuova, invece, la palestra per la ginnastica ritmica nel complesso sportivo di San Paolo e quella per la boxe che verrà realizzata all'interno del campo di atletica a Galceti, l'inaugurazione è prevista per la fine del 2020 .

Tempi lunghi anche per il polo natatorio di Iolo dove è prevista la costruzione di una piscina olimpionica. "Ci vorranno almeno tre anni - spiega Faggi - entro la fine dell' anno però il progetto sarà presentato in consiglio comunale per l'approvazione. E' già stato fatto un primo incontro con le società sportive che hanno chiesto di apportare alcune modifiche al progetto originale. I tecnici sono al lavoro". Il complesso verrà finanziato con i provenienti della vendita del terreno di Iolo acquistato da Bigagli per la realizzazione della cittadella della moda. Sempre in tema di piscine, quella di via Roma dal prossimo anno avrà le vasche per i bambini, spogliatoi e bagni nuovi, saranno eliminate le scale interne, interventi per 330mila euro. "L'obiettivo a lungo termine- continua Faggi - è di creare un centro estivo con piscine e strutture ricreative, ma per farlo è necessario riqualificare l'ex parco dell' Ippodromo. In attesa che sia pronta la struttura di Iolo la vasca sarà coperta con il pallone per consentire alle squadre di continuarsi ad allenare anche in inverno". Nessun intervento previsto per la piscina di via Marradi, dove gli spogliatoi del seminterrato restano ancora inagibili dopo il principio d'incendio dello scorso marzo.

Al via il cantiere per la realizzazione del centro rieducativo, sempre in via Roma, che prevede oltre alla piscina, anche una palestra riabilitativa e ambulatori medici, l'investimento è di seicentomila euro.

Nuovo anche il campo da calcio di Paperino che verrà spostato a san Giorgio a Colonica, mentre quello di rugby del Montano in viale Galilei avrà l'agibilità entro la primavera, in questi giorni le squadre di operai sono al lavoro per risistemare campo e tribune, devastate da un incendio. "Per la stagione 2019/20 - continua Faggi - il rugby potrà utilizzare due campi completamente rinnovati, entro i primi di settembre sarà pronto anche quello del Chersoni".

a.a.