29.03.2021 h 14:59 commenti

Un milione di euro in tre anni per incarichi esterni, Lega all'attacco: "Troppo in un momento come questo"

I due consiglieri comunali del Carroccio, Ovattoni e Curcio, puntano il dito sull'ufficio stampa per Prato urban Jungle e la campagna di promozione del marchio "Città di Prato"

Tra il 2021 e il 2023 le casse del Comune di Prato verseranno quasi un milione di euro per vari incarichi esterni legati a progetti e attività dell'amministrazione. Per la Lega è una cifra troppo alta soprattutto in un momento difficile come questo. “Ci sono negozi, imprese e famiglie - affermano i consiglieri comunali del Carroccio, Patrizia Ovattoni e Marco Curcio - che fanno sacrifici da oltre un anno”.

Due in particolari gli incarichi contestati dai leghisti: l'ufficio stampa dei progetti di Urban Jungle (65mila euro in due anni) e la promozione del marchio "Città di Prato" (60mila euro in tre anni). Nel primo caso il Carroccio sottolinea che il Comune ha già professionalità interne per arrivare a quell'obiettivo. "Qualcuno sa quale sia il ritorno utile per la città? Il Comune ha già un ufficio stampa, non si capisce perché servano altre persone". Per il secondo il discorso è più articolato. "La Giunta del Pd vuole spendere altri 60mila euro per il brand 'City of Prato', di cui nessun cittadino pratese si è mai accorto, figuriamoci i cittadini di fuori - affermano Curcio e Ovattoni - Non bisogna continuare a spendere altri soldi per inventarci cose che poi non danno risultati, per prima cosa bisogna invece salvare quel poco che resta. Perché è inutile parlare dell'Urban Jungle, o della City of Prato se poi i negozi non ce la fanno ad andare avanti e ci ritroviamo il centro storico e le frazioni con le saracinesche abbassate perchè molti non ce la faranno nemmeno a riaprire quando sarà possibile. Se un potenziale turista cerca su Google "City of Prato", l'immagine del logo per il quale spendiamo da anni barcate di soldi è al 26esimo posto tra quelle che compaiono sul motore di ricerca: prima del brand c'è addirittura Prato della Valle, la famosa piazza di Padova. Questo per dimostrare che i soldi dei pratesi andrebbero spesi meglio!".

La delibera è stata discussa oggi, 29 marzo, dalla commissione 2 presieduta da Lorenzo Tinagli. Il parere espresso è stato favorevole con i voti contrari dei consiglieri d'opposizione Claudiu Stanasel, Tommaso Cocci e naturalmente Marco Curcio che per primo ha sollevato la questione.