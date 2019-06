26.06.2019 h 13:44 commenti

Un mese di laboratori e divertimento per GiocaCipì..in erba

A luglio dalle 9 alle 12 al Centro Educativo Righi proposte per bambini dagli zero ai sei anni e per i loro accompagnatori. L'ingresso è libero. L'assessore Santi "Il prossimo anno saremo presenti anche in altre zone della città"

Torna GiocaCipì... in Erba, l’iniziativa promossa dal Coordinamento educativo del Comune di Prato dedicata ai bambini dagli zero ai sei anni e ai loro genitori, nonni o accompagnatori.Nel giardino del Centro Educativo Righi, in zona Badie, per tutto il mese di luglio, dalle 9 alle 12, sabato escluso, verranno organizzati laboratori e giochi che coinvolgeranno grandi e piccini con l’aiuto di un educatore. L’ iniziativa è gratuita e non serve fare la preiscrizione. “GiocaCipì – ha spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione Ilaria Santi – è un’ esperienza che è nata quindici anni fa e oggi la riproponiamo in una veste rinnovata. E’ un momento importante, non soltanto per i bambini, ma anche per gli adulti che possono relazionarsi con altri genitori e con il personale specializzato del Centro”.Un programma articolato che prevede incontri musicali, laboratori con acqua terra, pittura e la scoperta delle emozioni ( leggi il calendario) “Il giardino è all’ombra e i bambini potranno lavorare e giocare con tutti gli elementi naturali – ha sottolineato Silvano Guerriero responsabile del coordinamento pedagogico - un momento di divertimento e apprendimento. Il mese di luglio è in un periodo dell’anno dove i genitori continuano a lavorare e le scuole sono chiuse, questo servizio permette ai piccoli e ai loro accompagnatori di passare qualche ora in compagnia divertendosi”.Nel centro Righi, quest’anno, è stata fatta la formazione per oltre 800 docenti di scuole pubbliche e parificate, mentre agli incontri “Ascolta l’infanzia” , sempre organizzati dal coordinamento pedagogico, hanno partecipato oltre 80 famiglie.“Il prossimo anno – ha annunciato Santi – cercheremo di replicare l’esperienza anche in altre punti della città”.