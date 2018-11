05.11.2018 h 14:08 commenti

Un mercato coperto al posto dell'ex fabbrica al Macrolotto Zero: ecco come sarà

Novecento metri quadri destinati a 20 stand che proporranno prodotti a Km 0, una doppia apertura su via Bonicoli e via Giordano e uno spazio per tavolini e concerti. La struttura sarà consegnata ad agosto

Ad agosto anche Prato avrà un mercato coperto dove fare la spesa, mangiare, ma anche leggere un libro e sorseggiare un caffè: è partito il cantiere per la trasformazione dell’ex fabbrica Forti in via Bonicoli, nel Macrolotto Zero, che ospiterà una ventina di stand a km zero. “Un progetto – ha spiegato il sindaco– che ha una valenza sociale molto importante, ci troviamo in una zona particolare che deve essere riqualificata. Soltanto per il mercato abbiamo investito 8 milioni di euro”.Oltre al mercato verrà anche costruita la medialibrary e lo spazio playground, tre zone che distano poche centinaia di metri fra loro e una decina di minuti a piedi dal parco urbano che sorgerà al posto del Misericordia e Dolce. “Con l’inizio del cantiere – ha spiegato l’assessore all’ urbanistica- è stata aperta anche una porta su via Giordano, per la prima volta le due parti del quartiere separate dalla fabbrica saranno collegate”.A giorni partirà anche il cantiere per la Medialibrary uno spazio dedicato al coworking con area bar e una piazza.“L’amministrazione comunale – ha sottolineato l’assessore regionale all'urbanistica– con il sostegno di oltre 6 mila euro della Regione è riuscita a realizzare un progetto con una doppia valenza: sociale e produttiva ridando nuova dignità al quartiere”. Terminata la progettazione , gli uffici del Comune stanno lavorando anche al bando di gestione dell’ area: “Fornito il contenitore – ha sottolineato Barberis – bisogna riempirlo, un’operazione complessa che potrebbe anche coinvolgere la gestione degli altri due spazi. Il nostro obiettivo è di arrivare ad agosto con il bando già assegnato, per iniziare a partire a settembre”.Il progetto. Nei 900 metri quadri dell’ex fabbrica Forti troveranno spazio una ventina di stand a km zero e uno spazio con tavolini per mangiare e leggere. I produttori saranno a Km zero “Ad esempio – continua Barberis - potrebbe trovare uno spazio chi produce olio e coltiva ortaggi per proporre menù vegetariani e la vendita dei propri prodotti, ma potrebbe essere il posto giusto anche per macellerie del territorio dedite anche allo streetfood. Ci sarà spazio anche per eventi con un’ apertura dalla mattina a tarda sera”.Il modello di riferimento sono i mercati coperti spagnoli e quello di S.Lorenzo a Firenze con uno spazio pubblico e una gestione privata.Ci saranno due ingressi, uno su via Bonicoli e l’altro su via Giordano, dietro al supermercato Pam, la struttura dell’ ex fabbrica, ormai chiusa da oltre 30 anni, non verrà stravolta ma adattata alle nuove esigenze funzionali e riscaldata tramite un tetto fotovoltaico. L’ex fabbrica è stata ceduta al Comune nell’ambito della perequazione con l’ex Lidl dove sorgerà un mega ristorante.. E’ l’unica area all’ aperto che sarà suddivisa in tre porzioni: una pizza pensata per la socializzazione ed utilizzabile, con la bella stagione, per mostre ed eventi, un campo di calcetto e uno spazio per il fitness.Tutti immersi in un’area verde dove verrà valorizzato il leccio che ormai fa parte della storia del quartiere.