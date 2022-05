04.05.2022 h 15:45 commenti

Un medico in meno sulle ambulanze del 118 nel periodo estivo

La ghigliottina colpirà la postazione di Montemurlo da giugno a settembre. Il direttore generale dell'Asl Toscana centro, Paolo Morello Marchese: "Le ferie estive mettono in crisi un equilibrio già precario"

(e.b.)

Da giugno a settembre l'area pratese dovrà fare a meno di una delle attuali cinque postazioni 118 con medico. Il taglio estivo dovrebbe ricadere su Montemurlo dove il servizio sarà coperto da un'infermieristica. La decisione dell'Asl Toscana centro, che sta rimettendo mano al servizio in tutto il territorio di competenza, è una scelta obbligata dettata da un numero di medici di emergenza sempre più basso e dalla necessità di garantire loro le ferie estive. In sostanza la calda stagione evidenzia ciò che nel resto dell'anno la politica nazionale e regionale non vuole vedere: la mancanza di medici d'emergenza e la diaspora di quelli già in servizio verso occupazioni meno stressanti e meglio retribuite. "Le ferie estive - afferma il direttore generale dell'Asl Toscana centro, Paolo Morello Marchese - mettono in crisi un equilibrio già precario. Non succede solo a Prato ma anche nella zona del Chianti. Vorrei però rassicurare tutti. In questi anni, man mano che diminuiva il numero dei medici a disposizione, siamo stati costretti ad asciugare altre sedi, come nel pistoiese e nel Mugello, sostituendo le medicalizzate con le infermieristiche. Ebbene non abbiamo avuto problemi. Il servizio si è sempre dimostrato capace ed efficiente". D'altronde le ambulanze infermieristiche coprono oltre il 90% delle chiamate del 118. Nel territorio pratese sono attive cinque postazioni con medico: una ciascuno a Prato città, Montemurlo e area medicea e due in Val di Bisenzio (una a Vaiano e una a Vernio). La ghigliottina è finita su Montemurlo sulla base di una serie di parametri oggettivi: numero di chiamate, distanza dall'ospedale e dalle altre postazioni medicalizzate e zona di pianura anziché di montagna. L'Asl, che nei prossimi giorni incontrerà, i sindaci delle zone penalizzate dalla razionalizzazione del servizio, garantisce che l'attenzione per quei territori resta massima: "Siamo pronti a dare risposte alle esigenze sanitarie di quelle comunità - sottolinea Morello Marchese - che si tratti di potenziare servizi specialistici o di acquistare nuove strumentazioni. Non ci sottrarremo alle richieste che arriveranno dagli amministratori".