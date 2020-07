30.07.2020 h 15:25 commenti

Un maxi cantiere a Faltugnano: gas, allaccio all'acquedotto cittadino e potenziamento della rete internet

Entro il 2021 nuovi servizi anche per la frazione del comune di Vaiano. I lavori realizzati in collaborazione con Publiacqua, inizieranno a fine anno, proseguono anche quelli per la rete fognaria

Entro il 2021 anche Faltugnano sarà collegato all’acquedotto, arriverà il gas e sarà potenziato l’allacciamento alla connessione internet.Un lavoro congiunto tra Publiacqua e l’amministrazione di Vaiano che prevede anche la sistemazione della rete fognaria “Andiamo a realizzare – spiega il sindaco Primo Bosi - una richiesta di una comunità che è rimasta nel tempo un po’ isolata per quanto riguarda questi servizi. Ora ci sarà la possibilità per una 50 di utenze di essere collegate con l’acquedotto pubblico e non più ai pozzi o a uno privato, ma arriverà anche il gas e soprattutto, specialmente su richiesta delle strutture ricettive potenzieremo le connessioni internet. Un lavoro di squadra pensato anche nell’ottica di creare meno disagi alla popolazione durante l’apertura dei cantieri”.

Nello specifico I lavori, cofinanziati da Comune di Vaiano e Publiacqua, prevedono la posa di 920 metri di condotta idrica a servizio di circa 30 utenze della già ricordata Faltugnano. E’ prevista anche la costruzione di una stazione di sollevamento che consenta di spingere l’acqua dal serbatoio Gamberame Alto a Faltugnano. L’intervento verrà realizzato nel 2021 e costerà 422.000 euro circa (60% dei quali finanziati dal Comune di Vaiano).

L’altro fronte riguarda il secondo lotto dell’”accordo del tessile” che prevede anche un sistema per intercettare le sostanze pericolose provenienti dagli scarichi produttivi . I lavori prevedono quattro lotti: tratto Isola – La Briglia (lato destro) - Camino (4 mesi di lavoro), tratto La Briglia (lato sinistro; 8 mesi); Zona Gamberame (6 mesi); tratto La Foresta – Madonna della Tosse (9 mesi). Il costo complessivo di queste opere è di circa 3,7 milioni di euro e per la loro realizzazione si è concluso da poco l’iter di gara per l’aggiudicazione

“I lavori – ha spiegato Simone Barni vicepresidente di Publiacqua - verranno realizzati all’interno dell’alveo del fiume e oltre a migliorare la qualità dell’acqua del Bisenzio, avranno anche un impatto visivo importante. Nel comune di Vaiano abbiamo anche rimesso a l nuovo delle passerelle Tignamica e Briglia,Un intervento da 400mila euro, con un finanziamento comunale del 20%, per l’adeguamento strutturale dei due attraversamenti che si inserisce nel più complessivo progetto di adeguamento della pista ciclo-pedonale che collega i Comuni di Vaiano e Prato. Ad aprile sono inoltre stati realizzati 2.000 metri quadrati di nuovi asfalti che hanno rinnovato due assi viari importanti del Comune di Vaiano come via Braga e via Fratelli Rosselli”.



