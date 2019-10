03.10.2019 h 12:14 commenti

Un marito geloso l'accoltellatore di via dell'Alberaccio: la vittima ancora in prognosi riservata

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio premeditato: ha aspettato sotto casa l'amante della moglie e lo ha colpito con un grosso coltello da cucina. Aveva scoperto la tresca geolocalizzando il telefonino della consorte

C'è una storia di tradimenti dietro il gravissimo fatto di sangue avvenuto ieri pomeriggio, 2 ottobre, in via dell'Alberaccio, con un 37enne cinese accoltellato alla schiena e ancora ricoverato in prognosi riservata al Santo Stefano ( LEGGI ). Il feritore, un uomo cinese di 38 anni, è stato intanto arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi.

Gli investigatori della polizia, coordinati dal pm Valentina Cosci, hanno ricostruito la storia che sta dietro al ferimento. La vittima era l'amante della moglie del 38enne che lo ha poi accoltellato. Quest'ultimo, insospettito dal comportamento della consorte, aveva installato sul telefonino della donna una app per la geolocalizzazione. Così aveva scoperta che la moglie spesso si recava in una casa di via dell'Alberaccio, dove si tratteneva a lungo. A quel punto era riuscito a farsi rivelare il nome dell'amante e ieri pomeriggio si è appostato fuori dall'abitazione, portando da casa un grosso coltello da cucina, con la lama di 20 centimetri. Quando ha visto uscire il rivale in amore lo ha affrontato e lo ha colpito con un fendente. Poi, anche perché trattenuto da un testimone, è rimasto ad aspettare l'arrivo della polizia.