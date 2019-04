16.04.2019 h 15:39 commenti

Un locale street food ecosostenibile ed etnico è l'idea imprenditoriale vincente del Trofeo Eye

A presentarlo gli studenti del Dagomari davanti ad una giuria d'imprenditori. Il progetto è stato valutato anche per la sua eticità, sostenibilità e rispetto per l'ambiente. Al secondo posto un'app di pannelli fotovoltaici degli allievi del Gramsci Keynes, terzi classificati i ragazzi del Datini

Un portasigarette etico ed ecologico per fumare di meno e non buttare le cicche a terra, accessori a comando vocale e gioielli anti aggressione, ma anche un’app per prenotare il tavolo in discoteca e il servizio di taxi a casa, un’applicazione contro i furbetti che non pagano il biglietto sul bus, un distributore automatico di oggetti per la cancelleria; sono quattordici i finalisti del Trofeo Eye nell' ambito del progetto Ethics and Young Entrepreneurs di Prato che permette agli studenti delle scuole superiori della città di cimentarsi in una vera e propria attività imprenditoriale studiando ogni aspetto, anche quello della sostenibilità economica senza dimenticare l'etica.

Gli studenti del triennio di Dagomari, Datini, Gramsci - Keynes e Livi, nei mesi scorsi, si sono confrontati con imprenditori e professionisti sulle conoscenze e sulle competenze fondamentali per avviare un’impresa, con particolare attenzione alla centralità della persona nel lavoro, alla sostenibilità ambientale e alle opportunità offerte dal territorio pratese e dal suo distretto.

A vincere l’edizione 2019 di Eyee 2019 è stato il progetto Strett 3.0 presentato Anxhelina Lleshi, Alessia Borracchini, Sofia Xue, Linda Lin, Yan Hu. Gli studenti dell’istituto Dagomari, hanno presentato un’idea di impresa per un locale street food ecosostenibile ed etnico. La migliore studentessa è Anxhelina Lleshi che, insieme ad altri sei studenti, parteciperà al Training Internazionale “Ethics and Young Entrepreneurs in Europe” che si terrà a Vienna per una settimana nel mese di luglio e che coinvolgerà studenti da Francia, Germania, Italia, Polonia, Romania e Regno Unito. Inoltre ha ottenuto la possibilità di seguire uno stage da imprenditore insieme ad altri nove studenti, affiancando un capitano d'impresa nel suo lavoro quotidiano per due settimane.

Al secondo posto della classifica Equipe D’Argent, che ha ottenuto anche il miglior punteggio nella sezione dedicata al voto via social, un’idea imprenditoriale che valorizza l’abbigliamento in tessuto tecnico riciclato in cachemire e fibra di argento e l’applicazione di pannelli fotovoltaici adesivi. A presentarlo Marina Martorana, Alessia Menghini, Christian Totti, Luca Morini, Alessio Shahini, Ariana Salimusaj, Marco Rosati dell’istituto Gramsci-Keynes.

Terzo posto Sensor Ticket, sensore e app per non eludere il pagamento dei biglietti sui mezzi pubblici, presentato da Andrea Halili, Martina Farina, Senada Zalli dell’istituto Datini.

L’edizione pratese di Eye è organizzata dall'Associazione Artes insieme al Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Nord, ai Giovani Imprenditori di CNA Toscana Centro e ai Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Prato. Tra i partner c’è anche la startup innovativa Awhy nata dall’idee dei vincitori della prima edizione di Eye Nabil Arafin ed Emanuele Pucci. Awhy è già diventata una realtà di successo ormai da qualche anno: l’azienda, che ha inventato una chatbot capace di rispondere automaticamente ai clienti, è stata inserita da Forbes Francia tra le migliori startup in Italia per il customer care e l’intelligenza artificiale.



