18.02.2020 h 08:32 commenti

Un laboratorio di cucito per imparare a recuperare e riciclare i capi usati, via alle iscrizioni

Il corso, organizzato dal Comune, è gratuito e mette a disposizione 15 posti riservati a persone in stato di disoccupazione. La frequenza è obbligatorio e ha una durata di 60 ore

Sono aperte le iscrizioni al laboratorio di cucito con creatività e riciclo con fantasia. Sarà possibile iscriversi fino a lunedì 2 marzo alle ore 13. Il laboratorio intende fornire le competenze di base per il recupero e la trasformazione dei capi in disuso, dando espressione alla propria creatività e favorendo il fenomeno del riuso e del “non spreco”. Il laboratorio ha una durata di 60 ore; è gratuito ed è obbligatoria la frequenza.

E' rivolto a persone italiane e straniere in età 18-50 anni; per le persone straniere è richiesto il possesso di regolare titolo di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa. Sono requisiti di accesso la residenza nel Comune di Prato, la disoccupazione, la conoscenza della lingua italiana (certificazione livello a1) e non aver partecipato a precedenti corsi gratuiti di cucito creativo o vintage organizzati dal Comune di Prato.