Un impianto sportivo o una pista ciclabile sarà intitolata a Giovanni Iannelli

Approvata all'unanimità la mozione presentata da tutti i Gruppi Consiliari per ricordare il 22enne ciclista pratese morto in gara nel 2019

E' stata approvata all'unanimità con 32 voti favorevoli, nella seduta del Consiglio comunale di oggi 31 marzo, la mozione presentata da tutti i Gruppi consiliari di maggioranza ed opposizione per l'intitolazione di un impianto sportivo o una pista ciclabile a Giovanni Iannelli, il ciclista pratese appena 22enne morto in seguito all'incidente avvenuto durante una corsa Elite Under 23 a Molino dei Torti, in provincia di Alessandria, il 7 ottobre 2019.

"Giovanni è stato uno sportivo ed un ragazzo esemplare, un esempio di impegno, dedizione, lealtà e correttezza - si legge nell'atto approvato oggi - estremamente generoso verso gli amici e non solo, brillante e attivo anche nel volontariato, oltre che nello studio. La sua scomparsa ha colpito profondamente non solo il mondo del ciclismo ma l’intera città, incredula e sgomenta per questa tragica e prematura scomparsa. Da più parti è emersa la volontà che quanto accaduto non sia dimenticato e che non sia dimenticata la figura del giovane atleta Giovanni Iannelli, ricordando anche l’importanza della sicurezza nelle competizioni come nelle strade" .

La mozione impegna il sindaco e la giunta "ad attuare tutte le azioni possibili per richiamare alla memoria i valori di correttezza e impegno che Giovanni Iannelli ha ben rappresentato e per ricordare la sua figura con l’intitolazione di uno spazi pubblico, con priorità alla nuova tratta comunale della pista ciclabile Prato-Firenze o comunque, in alternativa, un impianto sportivo o un altro spazio cittadino".

"Non si può morire per lavoro o per la passione sportiva - ha detto il sindaco Matteo Biffoni -. La famiglia Iannelli sta conducendo una battaglia di civiltà per chiarire l'accaduto e le eventuali responsabilità e il Comune è al suo fianco non per vendetta, ma per sapere se quel che è accaduto è stata una tragica fatalità o se quell'incidente poteva essere evitato, se è stato fatto tutto il possibile da parte degli organizzatori per evitare che questo avvenisse, anche perchè non risucceda e per dare nuove indicazioni e prescrizioni per atleti e le gare". In aula era presente Carlo Iannelli, il babbo di Giovanni, che visibilmente commosso ha ringraziato tutto il Consiglio comunale e la città di Prato e ha simbolicamente abbracciato il sindaco.