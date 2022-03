14.03.2022 h 20:17 commenti

Un giardino a misura per i pazienti del pronto soccorso pediatrico ma gli spazi interni sono troppo piccoli

Inaugurata stamani l'area attrezzata circondata da alberi e verde grazie al progetto "Green hospital" nell'ambito di Prato forest city

Da oggi i bambini che si trovano al Santo Stefano in attesa di una visita avranno uno spazio all'aperto per giocare. E' stato inaugurato infatti il giardino del pronto soccorso pediatrico, composto da quattro giochi inclusivi, 26 piante, 356 arbusti per siepi e 300 mq di prato.



L'intervento, realizzato con il contributo di Obi, fa parte di "Prato green hospital" che a sua volta è inserito in Prato forest city e che presto porterà alla piantumazione di 300 alberi e 2mila arbusti attorno all'ospedale su un'area di 38mila metri quadrati permettendo entro 20 anni la riduzione di 3 gradi della temperatura massima estiva in quest'area. "La forestazione urbana di Prato fa oggi un altro passo avanti - afferma il sindaco Matteo Biffoni – dopo le scuole, dove abbiamo coinvolto i bambini, le strutture sanitarie sono un altro luogo dove la presenza del verde è particolarmente importante: sia per l’aria che respiriamo, che per la qualità di vita di chi negli ospedali lavora o è ricoverato. Ringraziamo i partner che hanno sin da subito creduto in questo progetto. La collaborazione tra pubblico e privato è la strada per migliorare la qualità della vita in una comunità, investendo in una città più verde dove sia i cittadini che le imprese vivono ogni giorno".