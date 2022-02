22.02.2022 h 13:17 commenti

Un futuro da cenciaiolo per chi è vittima di sfruttamento lavorativo

Grazie a uno specifico progetto che mette insieme mondo dell'imprenditoria e dell'accoglienza, si apre una nuova opportunità per i soggetti vulnerabili

Da vittime di sfruttamento lavorativo a cenciaioli per dare ai soggetti vulnerabili una nuova opportunità d'impiego e al distretto figure specializzate sempre più rare.

E' l'obiettivo del progetto "Nei nostri panni. Cenciaioli si diventa", lanciato stamani, 22 febbraio, dall'assessore all'Immigrazione, Simone Mangani che ha messo insieme imprese del settore e mondo dell'accoglienza: azienda Rifò, Fondazione Opera Santa Rita, Astri, l'associazione Cardato riciclato pratese, la Cna, la Fil e il Consorzio italiano implementazione Detox. "Questo progetto è importante perché aggiunge un pezzo alle politiche sul territorio - ha spiegato l'assessore all'immigrazione Mangani - Se sul contrasto allo sfruttamento lavorativo la rete tra le istituzioni è molto presente e forte, dal punto di vista di possibilità di emersione da una situazione di sfruttamento siamo ancora deboli. Questo progetto va in questa direzione: unisce il Terzo Settore con gli imprenditori e coi finanziatori, che mettono a disposizione delle risorse per i percorsi di formazione per persone che escono da situazioni di sfruttamento lavorativo".

Dopo un breve periodo di formazione aziendale obbligatoria, da marzo cinque degli 80 ospiti delle strutture pratesi S.A.I., vittime di sfruttamento lavorativo, saranno inserite in altrettante aziende (Nuova Fratelli Boretti, Gori Alberto Materie Prime Tessili, Tre G, Paolieri e MaBi) che fanno la cernita degli stracci per un tirocinio di 6 mesi, retribuito con 500 euro al mese, durante il quale impareranno tutti i segreti di questa arte di cui Prato è regina da due secoli ma che rischia di perdere a causa dello scarso ricambio nella manodopera spacializzata.

Finanziato con 25mila euro da sei imprese del distretto (Rifò, Filpucci, Beste, Bellucci, Milior e M&A), il progetto parte con piccoli numeri per eventualmente correggere il tiro alla fine del primo percorso. "L'obiettivo era quello di collegare socialmente la produzione al nostro territorio, quindi allargare i benefici di quello che noi facciamo e vendiamo al territorio in cui questo avviene. - ha spiegato Niccolò Cipriani di Rifò, ideatore del progetto -Possiamo creare anche un impatto maggiore rispetto al semplice tornaconto economico".

