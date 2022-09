30.08.2022 h 17:57 commenti

Un fine settimana di festa per la Misericordia di Vaiano, due giorni di convivialità

Il ricavato della cena servirà per acquistare nuove attrezzature per le ambulanze. Sarà anche l'occasione per avvicinare al mondo del volontariato nuovi soci

Torna, dopo due anni, la tradizionale festa della Misericordia di Vaiano, due giorni all'insegna della convivialità, ma anche della solidarietà.

Sabato 3 e domenica 4 settembre nei locali del circolo Mcl è prevista una cena a base di tortelli di patate, fatti a mano dei volontari, e carne alla brace, ma per chi preferisce una menù più leggero può ordinare la pizza. Al termine ballo liscio con Annalisa Band.

"Il ricavato - ricorda il presidente Fabrizio Manganelli - sarà, come sempre, utilizzato per l'acquisto di nuove attrezzature, ma questa festa è importante anche per avvicinare al mondo del volontariato le nuove generazioni. Dopo il covid molti dei soci storici hanno lasciato il servizio". La Misericordia di Vaiano conta 1.200 iscritti, effettuata il servizio di 118 e quello del trasporto sociale.

