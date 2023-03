15.03.2023 h 12:30 commenti

Un ferito nello scontro tra auto e scooter. Il 118 invia anche Pegaso

L'elisoccorso è ripartito vuoto perché l'uomo non era grave ed è stato portato al Santo Stefano in ambulanza. E' il terzo intervento su Montemurlo in due settimane ed il secondo "eccessivo" rispetto al problema

(e.b.)

Incidente stradale questa mattina attorno alle 11.30 in via Venezia a Oste di Montemurlo. I mezzi coinvolti sono un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stata la persona che era a bordo del ciclomotore, un uomo di 48 anni di Prato. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente mentre il 118 ha inviato un'ambulanza infermieristica. E' stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso nonostante il ferito non fosse grave. Prova ne è il fatto che sia ripartito vuoto. L'uomo infatti, è stato accompagnato al pronto soccorso del Santo Stefano in ambulanza in codice giallo.E' la terza volta in due settimane che Pegaso interviene sulla zona di Montemurlo a supporto dei soccorsi via terra. In due casi su tre - oggi e il primo a inizio mese - l'intervento è risultato “eccessivo” rispetto al problema. Una sorta di precauzione. Il ferito del 3 marzo infatti, venne dimesso poco dopo essere stato portato al policlinico di Careggi. Forse “l'eccesso di attenzioni” su Montemurlo è da imputare al recente taglio effettuato dall'Asl e dalla Regione sulle postazioni 118. Come è noto, dal nuovo anno il territorio non ha più la postazione medica h24 sostituita solo per 12 ore diurne da un'infermieristica, nonostante la riforma regionale prevede una sostituzione alla pari. Quelle notturne sono affidate solo a squadre di volontari. Dopo la protesta del sindaco, l'Asl e la Regione hanno dato a questo periodo un'eccezione sperimentale che potrebbe aver creato questo “nervosismo” nella risposta dei soccorsi. Gli esiti della sperimentazione infatti, sono da valutare e nel giudizio finale si dovrebbe mettere in conto anche le uscite dell'elisoccorso sia in termini di appropriatezza della risposta che economici, senza considerare che nelle ore notturne, quelle coperte solo da volontari, Pegaso 1 non è abilitato al volo.