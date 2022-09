28.09.2022 h 16:25 commenti

Un'etichetta per personalizzare la cassetta delle lettere, l'iniziativa di Poste italiane

Il 30% della corrispondenza in provincia di Prato non viene consegnata perchè le buche dellla posta sono anonime, in arrivo due targhette una per il campanello e l'altra per il citofono

Il 30% delle lettere spedite nella provincia di Prato non possono essere consegnate perchè sulla cassetta delle lettere e sul campanello manca il nome e il cognome e così la corrispondenza, anche quella importante, non arriva a destinazione. Un problema che è andato aumentando negli ultimi anni anche per il bisogno di privacy che molte famiglie hanno deciso di mantenere. Per cercare di risolvere il problema poste italiane in questi giorni ha lanciato la campagna “Etichetta la cassetta” con cui si imbuca una busta con due etichette in bianco, dove si chiede di scrivere il nome e il cognome e attaccarle sulla cassette delle lettere e sul citofono condominiale. Nella lettera di accompagnamento si spiega il senso dell'iniziativa, pensata proprio per evitare che la corrispondenza si perda. Parallelamente si lavora anche in collaborazione con i Comuni per mappare in modo corretto i numeri civici delle vie. “Oltre alla difficoltà delle cassette anonime – spiegano da Poste Italiane – c'è anche il problema che spesso, anche nella corrispondenza ufficiale, i numeri civici non siano corretti. Questo oltre a creare una perdita di tempo per il portalettere che deve cercare il nome casa per casa, fa alzare la percentuale di lettere non consegnate”.

